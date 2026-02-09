Sileoni (Fabi): “Alle nuove generazioni serve competenza in sistema finanziario globale”

SISTEMA FINANZIARIO SEMPRE PIÙ GLOBALE

“Alle nuove generazioni serve competenza tecnica e specializzazione per interpretare un sistema finanziario sempre più globale”, ha concluso il suo intervento il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. “La specializzazione farà la differenza: conoscere e appassionarsi al settore del credito è fondamentale per costruire banche più solide, inclusive e vicine all’economia reale”. Lo sforzo è anche quello di contribuire a una finanza più responsabile e vicina alle esigenze sociali.