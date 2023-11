Si conclude la ventesima edizione del World Business Forum di Milano

Oltre 2.500 le persone presenti, che fanno registrare un numero di afflussi in linea con il periodo pre-pandemico. L'evento, dedicato ai grandi innovatori degli ultimi decenni, ha ospitato tra le più brillanti personalità del mondo del business e non solo; da Francis Ford Coppola, che ha intersecato cinema e storia nella sua personale analisi su creatività e innovazione, a Greg Hoffman, che ha parlato di emozione e brand experience, passando per Beatrice "Bebe" Vio con la sua Fondazione Art4sports e Felipe Gomez, che ha intrattenuto tutti suonando il suo amato pianoforte e coinvolgendo attivamente il pubblico. Questi e molti altri speaker si sono susseguiti sul palco condividendo le proprie esperienze, visioni e strategie di successo e fornendo ai partecipanti interessanti spunti di riflessione. Attraverso speech e vere e proprie performance eclettiche, gli speaker hanno sottolineato come il "purpose" sia la giusta leva per guidare decisioni di successo, ispirare team e generare cambiamento.

"L'evento di quest'anno ha rappresentato un traguardo importantissimo: con un parterre ampio di speaker del calibro di Francis Ford Coppola, Greg Hoffman e Michael Phelps, siamo tornati ai numeri pre-pandemia, riconfermandoci come punto cardine per l'intera business community italiana e internazionale", afferma Ana Mazzeo, Country Manager Italia di World of Business Ideas (WOBI).

Beatrice "Bebe" Vio, Francesca Rossi, Jean Oelwang e Nava Ashraf; l'evento di quest’anno ha visto il 40% di speaker femminili, un aspetto fondamentale e che mette in luce come il palcoscenico del World Business Forum voglia essere narratore di un cambiamento in divenire nella rappresentazione delle menti che rendono possibile il progresso in tutte le sue forme.

Organizzato e curato da WOBI ogni anno, il World Business Forum è già pronto per l'edizione 2024 di Milano che, tra politici, esperti di intelligenza artificiale, creatività e leadership, ospiterà personalità come Mario Draghi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e Presidente della Banca Centrale Europea dal 2011 al 2019, e Simon Sinek, importante scrittore e saggista inglese naturalizzato statunitense e fondatore di The Optimism Company.