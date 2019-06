Oltre 200 partecipanti da tutta Italia 12 giugno 2019 14:38 Secretary Day, torna la giornata dedicata alle assistenti di direzione Il 24 giugno lʼundicesima edizione dellʼevento organizzato da Secretary.it; grande attesa per il Premio Assistente dellʼAnno 2019

E' all'insegna di "Momenti vincenti. Strumenti ed esperienze di vittorie personali: imparare a gestire le difficoltà per superare se stessi" l'undicesima edizione di Secretary Day, la giornata dedicata alle assistenti di direzione e organizzata dalla business community di Secretary.it. L'appuntamento con oltre 200 partecipanti è il 24 giugno all'UnaHotels Expo Fiera di Milano. Sul palco saliranno prestigiosi speaker per portare le loro esperienze di trasformazioni positive in ambito professionale e ispirare i presenti con casi di successo. Tra sette finaliste sarà assegnato il premio Assistente dell'Anno 2019.

Tra i relatori Enrico Gambardella, presidente Winning Women Institute e HR Aviva, Sonia Malaspina, HR di Danone, che illustrerà la sua esemplare policy a sostegno della genitorialità (già adottata in tutte le sedi dell’azienda), Massimo Fiorani, assistente del CEO di Deutsche Bank, Gabriella Picca, Sr. Executive Assistant, Event Management & Office Manager LinkedIn, Milena Tantera, Senior Executive Assistant Intel.



Daniele Cassioli, campione paralimpico pluripremiato e formatore aziendale, racconterà che vincere non è solo un traguardo ma anche un modo per accettarsi. Interverranno numerosi altri assistenti, manager, consulenti e liberi professionisti di alto livello per arricchire il bagaglio tecnico-esperienziale di ogni partecipante, a vantaggio della loro performance professionale e dell’intera azienda.

Gli assistenti lavoreranno individualmente e in coppia, guidati dalle trainer della community per condividere criticità comuni (tipiche del ruolo) e trovare soluzioni e best practice. La giornata sarà quindi un concentrato di motivazione, ispirazione, networking, incontri B2B.



"Quello che nessuno mi ha mai insegnato è la motivazione: ai tempi me lo sognavo un Secretary Day in cui potermi confrontare con centinaia di persone che svolgevano il mio lavoro", afferma Evita Paleari, assistente personale del Direttore Strategie di Comunicazione Mediaset.