Secondo taglio dei tassi in pochi mesi per la Banca centrale svizzera

INFLAZIONE SOTTO CONTROLLO

Come spiega la banca centrale elvetica in una nota, “la pressione inflazionistica di fondo è diminuita ancora rispetto al trimestre precedente”. Bns fa sapere che “continuerà a osservare attentamente l'evolversi della situazione e, se necessario, adeguerà la politica monetaria per far sì che l'inflazione a medio termine si mantenga nell'area di stabilità dei prezzi”. La scelta di tagliare i tassi di interesse per la seconda volta in pochi mesi è arrivata nonostante la leggera risalita dell’inflazione, spinta da affitti, servizi turistici e prodotti petroliferi.