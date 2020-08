Scuola, Codacons: in arrivo la stangata di settembre, per uno zaino griffato fino a 180 euro

In arrivo la "stangata" di settembre legata all'acquisto di libri e corredo scolastico. Lo afferma il Codacons, che fornisce i dati sul caro-scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Sul fronte dei prezzi al momento i listini di diari, astucci, zaini e materiale scolastico appaiano in linea con il 2019 e rincari si registrano solo per i prodotti di fascia alta e griffati.

Nel 2020, spiega il Codacons, che ha realizzato una prima indagine a campione analizzano le tariffe praticate da grande distribuzione, negozi e piattaforme di e-commerce - il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 180 euro, mentre per un astuccio griffato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 55 euro. Altra voce che incide sull'esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest'anno supera i 22 euro per le marche più note.

Se dunque l'emergenza Covid con i suoi effetti depressivi sui consumi delle famiglie ha comportato a un contenimento dei prezzi per i prodotti di fascia medio-bassa, ma lo stesso non si può dire per le marche di fascia alta, che al contrario hanno subito ritocchi dei listini al rialzo. L'esborso per il materiale scolastico completo, secondo l'associazione, raggiungerà durante l'anno scolastico 2020/2021 quota 530 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con la spesa complessiva a carico delle famiglie che - tra corredo e libri - può facilmente raggiungere i 1.130 euro a studente.

Tuttavia, sottolinea il Codacons, anche sulla spesa scolastica è possibile risparmiare sensibilmente e abbattere i costi del 40%: basta non inseguire le mode e verificare i prezzi, dato che nei supermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria. E ancora: non comprare subito tutto quello che servirà nel corso dell'anno, ma aspettare soprattutto per quaderni e penne. Per le attrezzature più tecniche (dal compasso ai dizionari), infine, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti.