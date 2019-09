Sciopero Autoscuole contro Iva al 22%: saltano metà esami di guida

Mercoledì è in programma uno sciopero delle Autoscuole in tutta Italia per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22% sulle patenti. Lo rendono noto le associazioni di settore Unasca e Confarca. A causa della serrata salteranno il 50% degli esami di guida previsti in giornata. "Preoccupano il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi 5 anni fiscali e il calo drastico delle ore di guida per l'aumento delle tariffe", dicono le associazioni.