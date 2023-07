Scioperi nei trasporti, Salvini convoca un tavolo con sindacati

Gli scioperi nei trasporti tornano a creare problemi, e il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, interviene.

Il vicepremier ha convocato al Mit per le 15 un tavolo per consentire a sindacati e datori di lavoro di confrontarsi e cercare di raggiungere un'intesa. Salvini ha inoltre firmato una lettera per proporre ai sindacati di rivedere le mobilitazioni annunciate per i prossimi giorni.