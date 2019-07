Scioperi, sindacati accusano: governo latita, ora Piano trasporti

"Lo sciopero dei trasporti era proclamato da un mese e c'era tutto il tempo per evitarlo". Lo affermano Cgil, Cisl e Uil al presidio davanti al Mit, sottolineando che il governo "da troppo tempo è latitante su questi temi" mentre serve, "un piano nazionale dei trasporti". Con lo sciopero si chiedono anche "più servizi per i cittadini. "Spiace per i disagi ma dopo un anno di richieste siamo stati convocati solo ieri, senza avere risposte".