Scholz: con tetto al prezzo del gas, l'Ue rischia di averne di meno

Secondo Olaf Scholz, "un tetto al prezzo del gas, imposto per legge, comporterebbe sempre il rischio che i produttori vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas, ma di meno".

In vista del Consiglio Ue sull'energia, il cancelliere tedesco è convinto che l'Europa debba "accordarsi in stretto contatto con altri partner come Corea e Giappone, in modo da non farci reciproca concorrenza".