Scattano i controlli del Fisco sulle spese dei figli che vivono in famiglia

Al

Fisco

figlio

dichiarazioni dei redditi

non sfugge niente. Se in una famiglia ci sono figli che lavorano ma restano a casa con i genitori, allora è più probabile che scattino i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Motivo? Il Fisco potrebbe decidere di controllare alcune spese, sostenute dal, in caso ci sia il sospetto di un reddito non dichiarato correttamente, oppure se l'acquisto è palesemente al di sopra delle possibilità del nucleo familiare, secondo i dati delle ultime. Insomma, potrebbe esserci molto lavoro per il Redditometro.

COME FUNZIONA IL REDDITOMETRO

Redditometro

reddito presunto del contribuente,

accertamento

Per prima cosa, partiamo dalla definizione. Ilè lo strumento con il quale il Fisco determina ilin base alle spese che vengono effettuate nell'anno di imposta di riferimento. Per fare un esempio semplice, in una famiglia che dichiara 50mila euro di reddito complessivo, difficilmente passerà inosservato l'acquisto di uno yacht. L'dell'Agenzia delle Entrate scatta quando la differenza fra reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%.

IL REDDITO DELLA FAMIGLIA

selezione del contribuente

ricostruzione del reddito.

Grande Fratello fiscale

spese certe

spese per elementi certi

incrementi patrimoniali

quota di risparmio

L'attività di controllo da parte del Fisco si divide in due fasi. Si inizia dalla, identificando la famiglia di appartenenza, mettendo quindi insieme i redditi di tutti i componenti che concorrono al sostenimento delle spese. Poi inizia l'attività istruttoria, nella quale sono passati in esame tutti gli elementi utili allaPer facilitare i controlli, ildivide le spese in(già note al Fisco, per esempio l'affitto o il mutuo);(l'acquisto della casa o dell'automobile);(gli investimenti, immobili, strumenti finanziari);formatasi nell'anno.

OCCHIO AGLI SCOSTAMENTI

figlio

rischio

reddito di lavoro

scostamento

Tutto quello che compriamo e come spendiamo i nostri soldi è noto al Fisco. Nel caso ci sia unche lavora e vive ancora con i suoi genitori, può contribuire alle spese, senza preoccuparsi di sanzioni. C'è unperò, nel caso in qui ilnon è dichiarato. In questo caso ci sarà unoche difficilmente passerà inosservato agli occhi dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso, per evitare guai, il maggiore reddito deve essere giustificato, oppure occorre dimostrare che si tratta di somme esenti da denuncia.