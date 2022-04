Sanzioni sul gas russo, Draghi: "Preferiamo la pace o l'aria condizionata?"

"Preferiamo la pace o il termosifone acceso, o meglio ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?".

Con questa domanda ironica il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha risposto a una domanda su eventuali sanzioni relative al gas russo. Anche senza forniture da parte di Mosca, "fino a fine ottobre siamo coperti. Le conseguenze non le vedremmo fino all'autunno", ha precisato dopo l'approvazione del Def in cui sono previsti scenari di rischio in caso d'interruzione degli approvvigionamenti.