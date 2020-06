Salvataggio Lufthansa a rischio

Il piano da 9 miliardi di euro del governo tedesco per salvare la compagnia aerea Lufthansa rischia seriamente di saltare. A dirlo, attraverso una nota, è la stessa società, preoccupata per le dichiarazioni rese alla stampa dal miliardario Heinz-Hermann Thiele, primo azionista con il 15%.

LO STATO TEDESCO DIVENTEREBBE IL PRIMO AZIONISTA

Thiele, magnate del trasporto ferroviario, in un'intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ha dichiarato la sua contrarietà al piano di salvataggio proposto dal governo che, in cambio dell'investimento da 9 miliardi di euro, prevede una partecipazione dello Stato nel capitale di Lufthansa del 20% e due posti nel consiglio di sorveglianza.

NECESSARIA UNA MAGGIORANZA DI DUE TERZI

Il miliardario tedesco, che preferirebbe un semplice prestito statale sul modello KLM/Air France, ha quindi deciso di portare la sua partecipazione al 15% per avere più influenza nell'assemblea straordinaria dei soci in programma il 25 giugno. In quella data Lufthansa prevede una partecipazione inferiore al 50%, con la conseguenza che per approvare il piano di salvataggio serviranno i due terzi dei voti. Ipotesi tutt'altro che semplice, vista la forte contrarietà dell'attuale azionista di maggioranza.

RISCHIO INSOLVENZA

“Ciò significherà che Deutsche Lufthansa AG potrebbe dover richiedere la procedura di scudo protettivo nell'ambito della legge sull'insolvenza pochi giorni dopo l'assemblea annuale, qualora non venga trovata immediatamente un'altra soluzione”, ha fatto sapere il cda di Lufthansa in una nota. Da qui, dunque, l'appello rivolto a tutti gli azionisti affinché prendano parte alla delicata assemblea in programma il 25 giugno.

TITOLO IN ROSSO A FRANCOFORTE

Il titolo della compagnia aerea tedesca, dopo aver cominciato la giornata con un rialzo superiore all'1%, si avvia a chiudere in rosso di circa mezzo punto percentuale. Come le altre compagnie aeree del resto del mondo, anche Lufthansa ha chiuso il primo trimestre con una perdita molto pesante, di poco superiore ai due miliardi di euro. Il gruppo ha già previsto il taglio di 22mila posti di lavoro sul totale di 135mila dipendenti in tutto il mondo.

