Salta anche il Salone dell'Auto di Ginevra del 2021

Niente Salone dell'Auto di Ginevra anche nel 2021. Dopo l'annullamento di quello in programma a marzo di quest'anno, la Fondazione responsabile dell'evento ha deciso che anche il Salone del 2021 non si terrà.

ESPOSITORI IN DUBBIO

La motivazione è duplice. Il primo motivo riguarda le conseguenze finanziarie dei mancati introiti del 2020, il secondo, invece, ha a che fare con la titubanza espressa dalla maggior parte degli espositori. In un sondaggio, infatti, questi ultimi hanno dichiarato la volontà di non partecipare, preferendo tornare direttamente al Salone del 2022.

INCERTEZZA SANITARIA

Per il settore dell'auto, che sta attraversando un periodo nero a causa della pandemia che ha peggiorato una situazione già critica, si tratta di un altro duro colpo. Tuttavia, l'incertezza attuale sulla situazione sanitaria – stiamo parlando di un evento globale in grado di attirare oltre 600mila visitatori e 10mila giornalisti – non permette di pianificare un evento del genere con la dovuta sicurezza.

PRESTITO PUBBLICO RIFIUTATO

Un altro rinvio a ridosso dell'evento, come accaduto nel 2020, potrebbe essere fatale per le casse della Fondazione. La stessa Fondazione che, poco dopo l'annullamento del Salone 2020, aveva chiesto un aiuto al Cantone di Ginevra per coprire gli 11 milioni di perdite stimati. Le autorità avevano approvato un prestito da 16 milioni di franchi, ma a quanto pare le richieste sarebbero state talmente stringenti da indurre la Fondazione a rifiutare l'aiuto pubblico.

CESSIONE DEL SALONE A PALEXPO SA

Il Cantone di Ginevra, infatti, avrebbe chiesto la cessione del know how e l'assicurazione dello svolgimento dell'edizione 2021 del Salone dell'Auto. Non ritenendo l'aiuto pubblico utile a consolidare la situazione finanziaria sul lungo termine, la Fondazione ha così deciso di vendere il Salone dell'Auto di Ginevra a Palexpo SA. I dettagli dell'operazione verranno resi noti oggi durante una conferenza stampa.

Contenuto a cura di Financialounge.com