Il Salone del Risparmio 2024 si chiude con oltre 15mila visitatori

Collegamenti destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane, grazie alla possibilità di rivedere tutte le conferenze dell’evento in modalità on demand sulla piattaforma.

"Anche quest’anno voglio ringraziare i numerosi partecipanti alla 14esima edizione del Salone del Risparmio - ha commentato Carlo Trabattoni, presidente di Assogestioni -. Sono sicuro che chi ha partecipato agli appuntamenti e alle conferenze di questi tre giorni tornerà a casa con svariati spunti di riflessione e strumenti concreti per continuare a operare in modo efficace e affrontare le importanti sfide all’orizzonte".

"I numeri di questo Salone - ha aggiunto Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni - confermano l’apprezzamento per la qualità dei contenuti proposti e il valore di questo importante appuntamento annuale, non solo per i professionisti del settore, ma anche per risparmiatori e studenti. Abbiamo celebrato nel modo migliore i 40 anni dell’Associazione e siamo ora proiettati verso il futuro con basi più solide anche grazie agli spunti raccolti durante queste tre giornate".