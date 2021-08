L'allarme arriva dopo le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico che ha riferito che l'attuale prezzo della benzina si aggira attorno a 1,657 euro al litro e il gasolio a quota 1,510. Dati che non sono passati inosservati alle associazioni dei consumatori.

ALLARME VACANZE





"Sui nuovi rialzi dei carburanti - spiega Assoutenti - pesano le speculazioni sulle vacanze estive degli italiani, con i listini che alla pompa tornano a salire in concomitanza con l'esodo estivo e le partenze in auto delle famiglie". Un allarme lanciato anche da Codacons che osserva il rincaro record della benzina del 18,6% e del gasolio che costa oggi il 17,6% in più rispetto al 2020: "Questo significa - si sottolinea - che un pieno di verde costa oggi 13 euro in più rispetto ad agosto dello scorso anno, mentre per un pieno di diesel l'aggravio di spesa è pari a +11,3 euro"