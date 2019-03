Salario minimo, Di Maio: "Nessuna prova di forza, ma un diritto"

"Il salario minimo non è una prova di forza, non è un ricatto. Il salario minimo garantito è un diritto che in Italia ancora (e colpevolmente) manca". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aggiungendo che "su questo anche alcune sigle sindacali sono d'accordo". "Con i sindacati torneremo a sederci intorno a un tavolo nei prossimi giorni per discutere nel dettaglio questa importante proposta di legge", ha sottolineato.