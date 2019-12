Safilo vara piano industriale al 2024: 700 esuberi in Italia

Sono circa 700 gli esuberi previsti nel 2020 in Italia dal nuovo piano industriale al 2024 approvato da Safilo. La perdita delle licenze del lusso con Lvmh, si legge in una nota, ha reso "necessario un piano di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, che risponda prontamente al nuovo scenario produttivo". Il piano "ha identificato un totale di circa 700 esuberi nel 2020 in Italia" e Safilo "ha aperto un tavolo negoziale" con i sindacati.