S&P migliora previsioni Pil Italia: -8,9% nel 2020 e +6,4 nel 2021

L'agenzia di rating S&P ha rivisto al rialzo le stime sul pil italiano, migliorando quella per il 2020 da -9,5% a -8.9% e quella per il 2021 da +5,3% a +6,4%. Per l'eurozona la stima è di -7,4% quest'anno e di un rimbalzo del 6,1 l'anno prossimo. "Stiamo anche abbassando leggermente le nostre aspettative per la disoccupazione, che secondo le nostre previsioni raggiungerà un picco del 9,1% nel 2021", sottolinea l'agenzia.