Rottamazione quater, ultimi giorni per la riammissione

Ultimi giorni per poter essere riammessi alla Rottamazione quater. Entro mercoledì 30 aprile chi è decaduto dal beneficio per non aver pagato almeno una rata, potrà presentare domanda e sperare così di rientrare nella definizione agevolata delle cartelle. Dalla riapertura, prevista dall'ultimo Milleproroghe, sono esclusi i contribuenti decaduti nel 2025. Possono essere riammessi alla Rottamazione, infatti, solo i contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della definizione agevolata (i cosiddetti decaduti) per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste.