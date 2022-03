Rottamazione e saldo e stralcio, per rate 2020 tempo fino al 9 maggio

Per pagare le rate del 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio ci sarà tempo fino al 9 maggio.

Lo specifica l'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha pubblicato online le Faq sulla legge di conversione del Sostegni-ter. In base alle modifiche introdotte dal Parlamento, si possono infatti mantenere i benefici se il versamento delle rate viene effettuato entro il 30 aprile per le rate originariamente in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio per quelle del 2021 ed entro il 30 novembre per quelle del 2022. Considerando però i 5 giorni di tolleranza e i giorni festivi, il termine del 30 aprile slitta al 9 maggio.