Rischi Coronavirus, il prezzo del petrolio mai così basso dall'ottobre del 2019

Sul mercato il petrolio viene scambiato in modo fiacco e nelle quotazioni di fine gennaio ha perso punti percentuali al ritmo di due al giorno. Questa debolezza secondo gli esperti è da imputare alla paure dell'epidemia esplosa in Cina che ha ucciso 80 persone e ne ha infettate migliaia. In Cina molte città sembrano deserte, i pochi individui che girano lo fanno con la mascherina e guanti in lattice per timore del contagio. I negozi sono stati svuotati dei generi di prima necessità. Un clima spettrale.