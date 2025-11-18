Firmato il contratto per 137mila dirigenti medici e sanitari

È stato raggiunto presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l'accordo sul Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 dedicato all'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria. L'intesa riguarda complessivamente 137mila professionisti del Servizio sanitario, suddivisi tra 120mila dirigenti medici e 17mila dirigenti sanitari appartenenti agli altri profili. L'ammontare delle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale è pari a 1,2 miliardi di euro. La quota disponibile consente di applicare un incremento retributivo medio del 7,27%, che si traduce in rialzi pari a circa 491 euro mensili per tredici mensilità. L'accordo include inoltre la corresponsione degli importi arretrati riferiti al periodo di competenza, quantificati in una media stimata di 6.500 euro per ciascun dirigente. Alla firma non hanno aderito Cgil e Fassid.