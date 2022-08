Riforma giustizia tributaria, Mef: "Così il Paese è più competitivo"

La riforma della giustizia tributaria "contribuisce a sostenere il sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri".

Lo afferma il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota, dove sottolinea come la riforma renda "la giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo". Il provvedimento, si legge, mira al "miglioramento della qualità delle sentenze tributarie", alla "riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione" ed è "importante per rispettare le scadenze del Pnrr".