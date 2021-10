Riforma catasto, Draghi: "Per ora la tassazione non cambia"

Da video

Il governo ha deciso di "aggiornare il sistema della mappatura catastale, ma si tratta di una riformulazione e non di una revisione". Lo ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa, parlando della delega sulla riforma del fisco approvata in Cdm. "Per il momento le rendite - ha sottolineato - restano invariate e la tassazione non cambia, se ne riparlerà solo nel 2026".