Riders, Catalfo: "Intesa raggiunta su tutele del lavoro subordinato"

C'è l'accordo sui riders. Lo annuncia il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo spiegando che il testo su cui la maggioranza ha trovato l'intesa, inserito nel decreto Crisi in Senato, prevede "le tutele del lavoro subordinato" per i ciclofattorini. Per gli occasionali ci sarà "un pacchetto minimo di diritti inderogabili , dal divieto di cottimo alla paga minima oraria collegata ai Ccnl, alle tutele previdenziali per salute e sicurezza".