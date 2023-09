I concorsi pubblici in scadenza a ottobre 2023

I concorsi pubblici scaduti a settembre sono stati finalizzati ad assumere circa 7mila figure nella Pubblica amministrazione. Quali sono quelli che scadono a ottobre? Cerchiamo di capire i bandi aperti e quali figure sono ricercate dalla Pubblica amministrazione, per posizioni lavorative con contratti sia a tempo indeterminato che determinato.

LE NUOVE REGOLE

I concorsi pubblici in calendario a ottobre saranno interessati dalle nuove disposizioni contenute nella riforma. Sono previste tre modalità di concorso pubblico: concorso per esami, concorso per titoli ed esami, corso-concorso. Fino alla fine del 2026, ossia alla scadenza del Pnrr, le prove di selezione per essere assunti nella Pubblica amministrazione saranno quasi esclusivamente svolte in forma scritta.

ASP REGGIO EMILIA: SCADENZA 3 OTTOBRE 2023

Quasi in scadenza, il 3 ottobre, il concorso dell'Asp Reggio Emilia Città delle Persone 2023. La selezione mira a individuare 50 nuovi posti di lavoro come operatori socio sanitari, con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

ASST BUSTO ARSIZIO: SCADENZA 22 OTTOBRE 2023

L'azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha aperto un concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato 8 assistenti sanitari, a tempo pieno. Le candidature, rivolte ai laureati, si possono inviare entro il 22 ottobre 2023.

VIGILI DEL FUOCO: SCADENZA 25 OTTOBRE 2023

Con il concorso Vigili del fuoco, verranno assunte 88 nuove figure professionali nella qualifica di vice direttori del ruolo direttivi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La selezione è rivolta a ingegneri e architetti e le domande vanno presentate entro il 25 ottobre 2023. Tra i requisiti richiesti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, età non superiore ai 35 anni, idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, possesso di una laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitazione professionale e possesso delle qualità morali e di condotta.

GUARDIA DI FINANZA: SCADENZA 21 OTTOBRE 2023

La Guardia di Finanza ha pubblicato un nuovo bando per ricercare allievi finanzieri, aperto anche ai diplomati. Il concorso prevede l'inserimento di 1.673 nuovi allievi finanzieri ed è aperto a tutti i civili che siano in possesso di un diploma. Occhio al requisito dell'età perché i partecipanti dovranno avere tra i 18 e i 26 anni. L'iter si apre con una prova scritta di preselezione, poi una prova di efficienza fisica, accertamento dell'idoneità attitudinale e psico-fisica e, infine, si procederà con la valutazione dei titoli. Le domande dovranno essere presentate entro il 21 ottobre 2023.

