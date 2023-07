Retribuzioni, Istat: a giugno +1% sul mese e +3,1% sull'anno

Le retribuzioni contrattuali orarie a giugno sono aumentate dell'1% rispetto al mese precedente e del 3,1% rispetto a giugno 2022.

A rilevare il dato è l'Istat, che spiega come l'aumento tendenziale sia stato del 3,9% per i dipendenti dell'industria, dell'1,6% per quelli dei servizi privati e del 4,4% per i lavoratori della pubblica amministrazione.