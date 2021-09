Reddito di cittadinanza, Salvini: cancellare la misura in sede di Bilancio

"L' impegno è presentare, in sede di Bilancio, un emendamento a mia firma, in cui chiederemo di rivedere o cancellare il reddito di cittadinanza". Lo annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: "Non è un attacco a qualcuno: è che sono 10 miliardi di euro che hanno creato solo lavoro nero. Non funziona. La misura bisogna modificarla in modo tale da essere richiesta solo da chi non può lavorare, per il resto dobbiamo cancellarla".