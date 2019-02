Reddito di cittadinanza, niente acquisti online con la card

Con la carta per il reddito di cittadinanza non si potranno effettuare acquisti online e all'estero. Lo ha riferimento il responsabile di Poste, Marco Siracusano, nell'audizione in commissione Lavoro al Senato sul "decretone". Non saranno inoltre permessi prelievi per importi massimi superiori a quelli previsti dal decreto legge o prelievi all'estero e non si potrà effettuare più di un bonifico al mese.