Messaggio Inps per lo stop al Reddito di cittadinanza a 32.850 percettori

In arrivo il messaggio Inps di stop al Reddito di cittadinanza per i 32.850 percettori considerati occupabili (senza componenti disabili, minori o over 60 in famiglia e non presi in carico dai servizi sociali) che avranno l'assegno sospeso da settembre dopo la fruizione di sette mesi nel 2023.

"Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal primo settembre parte la nuova misura Supporto Formazione e Lavoro. Info e Faq sui siti Inps e Ministero Lavoro" è il testo che sarà inviato venerdì.