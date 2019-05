Reddito di cittadinanza, il paniere si allarga: si potranno acquistare anche vino e cellulare

La legge varata dal governo, quindi, secondo quanto riportato dal Messaggero, vedrà presto ulteriori modifiche sostanziali. Al momento, con la card messa a disposizione dei cittadini costretti a vivere sotto la soglia di povertà, sono consentiti prelievi tra 100 e 210 euro (a seconda della numerosità del nucleo familiare) e si possono comprare farmaci e alimenti, saldare le bollette, pagare la rata del mutuo o dell’affitto della casa.



Il governo, però, nelle ultime settimane ha lavorato per poter allargare la platea dei beni acquistabili per andare incontro alle associazioni che rappresentano le varie categorie di esercenti che erano andate in pressing affinché l'uso della card venisse esteso il più possibile. Ecco quindi pronto l'ok ai cellulare (ma resta il no all'abbonamento ai servizi streaming come Netflix o Spotify), al vino (ma niente vodka o rum), ai vestiti (niente collane o bracciali), ai mobili, ai libri e ad alcuni giocattoli. Semaforo verde anche per l'acquisto di elettrodomestici, sia grandi sia piccoli.



Restano e resteranno importanti divieti: oltre all'impossibilità di usare i soldi della card per il gioco d’azzardo (già in vigore), con il decreto in arrivo verrà esplicitamente proibito l'acquisto di superalcolici, gioielli e altri accessori di lusso, beni antiquari e prodotti finanziari. I limiti sui prelievi di somme in denaro, infine, rimarranno inalterati.