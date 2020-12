Recovery Fund, Speranza: "Nove miliardi alla sanità sono insufficienti"

Ansa

E' necessario "aumentare la cifra stanziata per la sanità nel Recovery Fund". E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: "Penso che i nove miliardi di euro non siano sufficienti, c'è bisogno di fare uno sforzo in più. E' chiaro che c'è bisogno di continuare a investire come abbiamo fatto nel 2020".