Recovery Fund, Merkel: "Abbiamo bisogno di risultati rapidi" 

Ansa

"Abbiamo bisogno rapidamente di risultati" nei negoziati sul bilancio Ue per "garantire di avere davvero gli effetti del Next Generation Eu all'inizio del prossimo anno". Lo ha affermato la cancelliera tedesca, Angela Merkel. "Le prospettive finanziarie per i prossimi sette anni sono strettamente correlate al Next Generation Eu e alla decisione sulle nuove risorse comuni", ha aggiunto.