Recovery fund, Gualtieri: "Dobbiamo lavorare a un patto per l'Italia"

"Se vogliamo cogliere fino in fondo un'opportunità unica e irripetibile per il Paese ci vogliono buoni progetti da parte del governo e delle amministrazioni e una visione chiara ma ci vuole soprattutto un forte grado di partecipazione del Paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando al Forum del Pd sul Recovery fund. "Per cogliere questa opportunità - ha detto - dobbiamo costruire un grande patto per l'Italia".