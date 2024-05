RBC BlueBay AM analizza la nuova credibilità delle banche centrali dei mercati emergenti

Il recente ciclo dell'inflazione e dei tassi di interesse ha messo a dura prova i mercati, ma il debito di quelli emergenti è emerso come una strategica opportunità d'investimento soprattutto tramite un approccio non vincolato

Il balzo dell'inflazione e il conseguente ciclo di rialzo dei tassi di interesse adottato dalle principali banche centrali per raffreddare i prezzi al consumo hanno determinato un paio d'anni piuttosto turbolenti per i mercati finanziari. “La buona notizia è che, sulla scia di queste dinamiche, si è venuto a creare un nuovo panorama in cui gli investitori dei mercati emergenti risultano adesso ben posizionati per trarne beneficio”, tiene a sottolineare Polina Kurdyavko, Head of BlueBay Emerging Markets e Senior Portfolio Manager di RBC BlueBay Asset Management, secondo la quale il vecchio stereotipo che delinea i mercati emergenti sempre inclini all'inflazione e indisciplinati è superato.

LA SOLIDITÀ DELLE VALUTE DEI MERCATI EMERGENTI

“Al contrario - spiega la manager - i policy maker di molte economie emergenti stanno uscendo dall'ultimo ciclo economico e di politica monetaria con una ritrovata credibilità, poiché le loro banche centrali hanno agito in modo tempestivo e deciso negli ultimi anni, anticipando le loro controparti dei mercati sviluppati nell'innalzare i tassi. Per gli investitori, ciò significa che le valute dei mercati emergenti potrebbero offrire un'attraente opportunità di valutazione a lungo termine mentre cercano opportunità interessanti nei mercati globali”.

PIÙ SPAZIO PER TAGLIARE I TASSI

Si prevede che i tassi scenderanno in tutte le economie mondiali e tutti gli occhi sono ora puntati sulla Fed. La sua prima riduzione sarà considerata come l'inizio ‘non ufficiale' (ma rappresentativo) del ciclo di riduzione dei tassi. In linea con la cautela adottata durante il periodo di inasprimento, le banche centrali dei mercati emergenti sono state attente a non agire prematuramente. Ma la loro disciplina dovrebbe presto dare i suoi frutti. “Ciò significa che con le pressioni inflazionistiche più basse e in virtù di un'azione disciplinata negli ultimi due anni, molte di esse sono ora nella posizione di tagliare i tassi in modo aggressivo”, riferisce Kurdyavko.

IL PREZZO DEL PETROLIO

Il prezzo del petrolio è naturalmente una componente chiave dell'inflazione globale e la manager si aspetta che le quotazioni del greggio rimangano sostanzialmente attorno al livello attuale. L'unico rischio è che le sfide per la gestione di un atterraggio morbido dell'economia allontanino l'allentamento monetario delle banche centrali più grandi, aumentando il rischio di un atterraggio duro con una più marcata distruzione della domanda che spinge al ribasso i prezzi del petrolio.

MESSICO E BRASILE IN POLE POSITION

La conseguente pressione al ribasso sull'inflazione complessiva fornirebbe maggiore spazio alle banche centrali dei mercati emergenti per perseguire i propri intenti e tagliare i tassi ancora più vigorosamente. “Il quadro ovviamente non è uniforme e alcune economie emergenti si trovano ancora in difficoltà circa le decisioni sui tassi e potrebbero addirittura avere la necessità di aumentarli prima di poter svoltare. Ma in diverse importanti economie emergenti, come Messico e Brasile, riteniamo che ci sia spazio per tagliare i tassi molto più incisivamente di quanto il mercato stia attualmente scontando”, spiega l'Head of BlueBay Emerging Markets.

I VANTAGGI DI UN APPROCCIO NON VINCOLATO, FLUIDO E FLESSIBILE

Il recente ciclo dell'inflazione e dei tassi di interesse ha messo a dura prova molte economie e gli investitori, ma adesso il debito dei mercati emergenti è emerso come strategica opportunità di investimento. Polina Kurdyavko ritiene che gli investitori possano trarre il massimo vantaggio tramite un approccio non vincolato, fluido e flessibile. Perché, dal momento che è proprio nei mercati volatili che l'universo d'investimento offre una moltitudine di opportunità, questa è la strategia che consente di ottenere rendimenti robusti evitando al tempo stesso di assumere un rischio di credito eccessivo.

