Rating BBB, Conte: "Dovremo migliorare ma per ora va bene così"

"Dovremo migliorare sicuramente ma per il momento va bene così". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, interpellato a margine del forum Belt and Road a Pechino, sulla scelta di Standard and Poor's di lasciare invariato il rating dell'Italia a BBB. "Ce lo aspettavamo", aggiunge rispetto al giudizio dell'agenzia di rating.