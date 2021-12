Rapporto Ue: Italia prima per evasione Iva, perde oltre 30 mld

-afp

L'Italia si conferma prima in Europa per l'evasione Iva in valore nominale nel 2019, con perdite per lo Stato di 30,1 miliardi di euro. Il dato emerge dal rapporto sull'Iva della Commissione europea, secondo il quale il nostro Paese è quinto per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 21,3%, dietro solo a Romania (34,9%), Grecia (25,8%), Malta (23,5%) e Lituania (21,4%).