Rallenta l’attività delle imprese dell’Eurozona

«Il rallentamento - spiega ancora l’economista - è stato guidato dal crollo delle esportazioni, collegato a sua volta dalle guerre commerciali e ai problemi con i dazi riportati dalle aziende campione che pare abbiano inasprito l’ambiente economico globale causando quindi un aumento dell’avversione al rischio. Non desta sorprese quindi osservare che il rallentamento si stia allargando sino a toccare anche il settore dei servizi». In particolare le rilevazioni mostrano un calo a 52,7 punti, dai 54,1 di settembre, dell’indice composito (valore minimo in oltre due anni), legato appunto sia al rallentamento che ha interessato l’indice PMI delle attività terziarie (a 53,3 punti dai 54,7 di settembre: minimo da 24 mesi) sia a quello rilevato per l’indice relativo alla produzione manifatturiera (a 51,2 da 52,7 punti, il minimo da ben 46 mesi).



All’indebolimento del tasso di espansione, si legge nella relazione, si è aggiunto l’ulteriore peggioramento delle aspettative di crescita futura, che ha segnato i valori minimi da novembre 2014. L’ottimismo è crollato soprattutto nel settore manifatturiero, indicando i valori minimi da dicembre 2012, registrando un forte andamento al ribasso anche nei servizi, settore in cui le prospettive di attività per il prossimo anno hanno registrato lo stesso record minimo toccato a dicembre 2014.