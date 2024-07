Raiffeisen CM: il benessere degli animali domestici come megatrend

Quanto siamo disposti a spendere per i nostri animali domestici? Molto più di quanto potrebbe pensare chi non ne ha. Secondo l’analisi effettuata da Raiffeisen Capital Management, la spesa per il cibo, le cure veterinarie, i giocattoli e gli accessori è ormai un fattore economico significativo, e può arrivare a decine di migliaia di euro se calcolata sull’arco della vita dell’animale domestico in questione. In futuro la tendenza rischia di accentuarsi, se è vero che questo mercato è in crescita in tutto il mondo, attualmente di quasi il 6% all'anno.