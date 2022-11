Raffineria Priolo, Urso non esclude la nazionalizzazione dell'impianto

La raffineria di Priolo (Siracusa), di proprietà russa, a causa delle sanzioni contro Mosca è ora a rischio fallimento.

E sulla vicenda si muove il ministero per le Imprese e il Made in Italy. "Intendiamo proseguire tutte le strade a partire da un ulteriore confronto con il sistema bancario" su ulteriori garanzie della Sace, ha detto Adolfo Urso. Il ministro ha parlato al termine dell'incontro Isab Lukoil non escludendo nemmeno la nazionalizzazione dell'impianto con "l'intervento diretto dello Stato" (anche se poche ore prima lo aveva escluso). Un'altra strada è "confrontarsi in Europa per una eventuale proroga dell'embargo al petrolio come è stato concesso ad altri Paesi" o un'acquisizione con l'uso del golden power per garanzie occupazionali.