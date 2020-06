Rabbia sindacati su ArcelorMittal, Patuanelli: "L'azienda viola i patti"

Monta la rabbia dei sindacati contro ArcelorMittal dopo le anticipazioni del piano per l'Ilva, che prevede circa cinque esuberi. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli attacca la multinazionale: "Questo piano non rispetta l'accordo del 4 marzo" con il governo e convoca proprio le sigle sindacali per il 9 giugno. Alla riunione, in videoconferenza, non sarà però presente l'azienda.