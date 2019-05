Quota Cento, presidente Inps: "Penso 290mila domande nell'anno"

Per le pensioni erogate con Quota Cento "abbiamo avuto 123mila domande nel primo trimestre". A fornire la cifra è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, secondo il quale però, per stimare la portata totale del provvedimento "è presto per fare dei conti. Io ritengo si arrivi a 290mila domande, che è quanto previsto per il primo anno".