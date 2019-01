Quota 100, la Bongiorno: per dipendenti pubblici dal 1° agosto

Per i dipendenti pubblici l'accesso alla pensione con la "Quota 100" (cioè almeno 62 anni di età e 38 di contributi) partirà il 1° agosto 2019. A darne comunicazione è il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, che su Twitter spiega come la decisione sulla data sia stata presa per "garantire continuità servizi a cittadini e imprese, e programmare il ricambio generazionale". Sulle bozze circolate di recente la data era il 1° luglio.