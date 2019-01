Quota 100, Inps: "Quasi 5.000 domande, folla in uffici"

Sono quasi 5.000 le domande già arrivate all'Inps per andare in pensione con la cosiddetta quota 100 o con le altre misure previste dal decreto del governo. Lo rende noto il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, Guglielmo Loy, precisando che molte richieste sono arrivate per via telematica e attraverso i patronati ma che "tante persone si sono presentate nelle sedi per avere informazioni su quota 100 e reddito di cittadinanza".