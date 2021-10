Pubblica amministrazione, dal 15 ottobre dipendenti allo sportello

ansa

Tra la metà e la fine di ottobre tutti i dipendenti pubblici torneranno a lavorare in presenza. E' quanto prevede la bozza del decreto per il rientro dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni predisposta dal ministro Brunetta. Si partirà dal 15 ottobre con la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office).