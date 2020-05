Primo Maggio, i sindacati: "Lavoro e sicurezza per un nuovo sviluppo"

In occasione della festa del Primo Maggio, i leader dei sindacati auspicano un "patto sociale per ripartire". Maurizio Landini (Cgil) chiede "di tutelare tutte le forme di lavoro e di non lasciare solo nessuno", Annamaria Furlan (Cisl) dice che bisogna "mettere al centro il lavoro e dare priorità a investimenti che creino occupazione e coesione" e Carmelo Barbagallo (Uil) vuole "investimenti in infrastrutture, ricerca, innovazione".