Povertà,Cgia:autonomi più colpiti

La povertà, in ambito professionale, colpisce soprattutto i lavoratori autonomi. Lo rileva la Cgia di Mestre secondo cui, nel 2014, il 24,9% delle famiglie con reddito principale da lavoro autonomo ha vissuto con una disponibilità economica inferiore a 9.455 euro annui (soglia di povertà totale calcolata dall'Istat). Praticamente una su quattro, per la Cgia, si è trovata in condizioni di vita non accettabili.