Poste Italiane, al via l'Opas su Tim: operazione da 13,4 miliardi

Si è aperto il periodo di adesione all'Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (Opas) da 13,4 miliardi di euro lanciata da Poste Italiane sulle azioni ordinarie di Tim. Si concluderà l'11 settembre, salvo eventuali proroghe. Nel weekend era stato pubblicato il documento di offerta da parte di Poste, con il Cda dell'azienda di telecomunicazioni che ha approvato il comunicato dell'emittente.
Il periodo di adesione e il corrispettivo
Il periodo di adesione all'offerta avrà una durata complessiva di 40 giorni di borsa aperta. Come fa sapere Poste, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione - in altre parole, il 18 settembre - l'offerente corrisponderà il corrispettivo a ciascun azionista di Tim che abbia validamente aderito all'offerta.
Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione.
Come fa sapere Poste, nel caso ricorrano i presupposti, il periodo di adesione potrà essere riaperto per ulteriori cinque giorni di borsa aperta e, precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione da parte di Consob, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre. In questo caso, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della riapertura dei termini, ossia il 2 ottobre, l'offerente corrisponderà il corrispettivo a ciascun azionista di Tim che abbia validamente aderito.
Il piano industriale di Tim
Tim ha reso noto che il piano industriale non sarà aggiornato fino al completamento dell'Opas, in attesa di valutare gli sviluppi e gli scenari che emergeranno al termine dell'operazione. Di conseguenza, il 29 luglio il gruppo diffonderà esclusivamente i risultati finanziari consolidati del secondo trimestre e del primo semestre 2026, che saranno illustrati al mercato nel corso della conference call prevista per il 30 luglio.