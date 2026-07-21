Poste Italiane, al via l'Opas su Tim: operazione da 13,4 miliardi

Tim ha reso noto che il piano industriale non sarà aggiornato fino al completamento dell'Opas, in attesa di valutare gli sviluppi e gli scenari che emergeranno al termine dell'operazione. Di conseguenza, il 29 luglio il gruppo diffonderà esclusivamente i risultati finanziari consolidati del secondo trimestre e del primo semestre 2026, che saranno illustrati al mercato nel corso della conference call prevista per il 30 luglio.