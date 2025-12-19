Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
Accordo istituzionale

Poste Italiane entra in PagoPa: acquisito il 49%, 51% alla Zecca dello Stato

19 Dic 2025 - 20:44
© Poste Italiane

© Poste Italiane

Poste Italiane ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisto del 49% del capitale di PagoPa Spa, quota messa a disposizione dal ministero dell'Economia e delle finanze. L'operazione è stata perfezionata nella giornata di oggi, come comunicato dal gruppo.

La restante partecipazione, pari al 51% del capitale sociale, sarà rilevata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che diventerà così azionista di maggioranza della società. Il perfezionamento dell'operazione resta comunque subordinato all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel comunicato diffuso da Poste Italiane si sottolinea che "l'operazione è stata concepita per creare valore sia per l'Italia che per Poste, accelerando il processo di trasformazione digitale e migliorando l'esperienza complessiva dei cittadini". L'obiettivo indicato è quello di favorire una più ampia diffusione dei servizi digitali e delle soluzioni di pagamento, contribuendo a ridurre progressivamente il divario digitale nel Paese.