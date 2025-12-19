Poste Italiane entra in PagoPa: acquisito il 49%, 51% alla Zecca dello Stato

Nel comunicato diffuso da Poste Italiane si sottolinea che "l'operazione è stata concepita per creare valore sia per l'Italia che per Poste, accelerando il processo di trasformazione digitale e migliorando l'esperienza complessiva dei cittadini". L'obiettivo indicato è quello di favorire una più ampia diffusione dei servizi digitali e delle soluzioni di pagamento, contribuendo a ridurre progressivamente il divario digitale nel Paese.