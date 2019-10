Portogallo, la lotteria dello scontrino contro l'evasione: "Funziona e ha cambiato la mentalità"

Mentre in Italia la "lotteria degli scontrini" è pronta a partire, in Portogallo è ormai diventata un grande successo che ha contribuito in maniera evidente alla lotta all'evasione fiscale. "Si stima una riduzione del 50% di quello che andava in nero, ma ha cambiato soprattutto la mentalità. Tutti chiedono lo scontrino, tutti chiedono la fattura", racconta a "Stasera Italia" Serena Cabrita Neto, tributarista Plmj Lisbona.

Partecipare alla "fatura da sorte", che mette in palio auto e buoni del tesoro, è semplice: a ogni cittadino portoghese basta mostrare il proprio codice fiscale prima di pagare qualsiasi spesa, sia in contanti che con la carta di credito. La misura è stata introdotta nel 2014 e ha visto raddoppiare gli scontrini emessi in pochi anni.

Ma non è tutto perché il sistema fiscale digitale portoghese garantisce numerosi vantaggi come la deduzione di diverse spese dal pagamento delle tasse: tra queste quelle per la salute, per l’educazione e alcune di quelle destinate alla famiglia.